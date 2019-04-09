В США пообещали, что продолжат применять санкции против РоссииURA.Ru 11:09

Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение.

Вашингтон пообещал, что продолжит вводить санкции против России. В частности, успешность подобной политики признали в Министерстве финансов США.

В США пообещали, что продолжат применять санкции против России

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