Политика
В США пообещали, что продолжат применять санкции против РоссииURA.Ru 11:09
Вашингтон пообещал, что продолжит вводить санкции против России. В частности, успешность подобной политики признали в Министерстве финансов США.
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Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательФАН 12:35
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В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Комсомольская правда11:05
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Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Кино
Джордж Мартин высказался по поводу окончания съемок «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу сериала «Игра престолов», высказался по поводу окончания съемок фантастической эпопеи.
Обновлено в 10:06
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Космос
На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы
Обновлено в 03:38
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Культура
Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Оргкомитет Международной Букеровской премии (The Man Booker Prize) опубликовал шорт-лист претендентов на одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке.
Обновлено в 19:45
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:44
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Космос
Российские инженеры предлагают создать на МКС «ванную комнату»
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
США захотели оставить в Сирии вместо своих военных европейских
В феврале в Белом доме говорили, что США намерены после вывода войск из Сирии оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент».
Обновлено в 16:53
Политика
В России появятся генетические паспорта
У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Принц Гарри станцевал с детьми в балетной школе
Обновлено в 08:00
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Энергетика
Польский чиновник заявил о потере страной до 23 млрд евро из-за России
Из-за зависимости от монопольного поставщика газа в лице России Польша в 2001-2018 годах потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (от 11 млрд 628 млн до 23 млрд 256 млн евро), сообщает Радио Польша со ссылкой на полномочного представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Транспорт
Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной
Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.
Обновлено в 19:34
Хоккей
Никита Кучеров: «Кейн помог мне добиться успеха»
По итогам регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 128 (41+87) очков и превзошел результат Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал в составе «Баффало» 127 очков.
Обновлено в 13:18
Кино
Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино
Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26