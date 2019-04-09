В США пообещали, что продолжат применять санкции против РоссииURA.Ru вчера в 11:09

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Вашингтон пообещал, что продолжит вводить санкции против России. В частности, успешность подобной политики признали в Министерстве финансов США.

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