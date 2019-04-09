Политика

В США пообещали, что продолжат применять санкции против РоссииURA.Ru вчера в 11:09

Вашингтон пообещал, что продолжит вводить санкции против России. В частности, успешность подобной политики признали в Министерстве финансов США.
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Стивен Мнучин
Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательФАН вчера в 12:35

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