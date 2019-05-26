Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителяLenta.ru 10:25
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Хоккей
Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией
Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.
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Футбол
«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 05:53
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика
Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт
Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге
Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Футбол
Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Политика
Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент
В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.
Обновлено в 11:04
Общество
ВОЗ признала «игровое расстройство» болезнью
ВОЗ подчёркивает, что далеко не все заядлые геймеры страдают от игрового расстройства - эта болезнь касается лишь малой части игроков.
Обновлено в 08:00
Политика
Чемпион мира высказался об отношениях России и Украины
Чемпион мира по биатлону, украинец Дмитрий Пидручный высказался об отношениях России и Украины, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Авто
Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG
Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призвала не сдаваться на пути к цели
Теледива Екатерина Варнава призывает поклонников не сдаваться на пути к собственной цели.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Авто
Титановые колесные диски распечатали на 3D-принтере
Американская компания HRE Wheels использовала усовершенствованный метод печати, который позволил создать титановые диски в два раза прочнее, чем стандартные литые.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах
Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Общество
Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака
Обновлено в 12:38
Культура
Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию
Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске.
Обновлено в 11:16