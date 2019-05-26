В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителяLenta.ru 10:25

Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.

В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя

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