Армия и оружие

Появилось видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57Московский Комсомолец 11:48

Авиабаза Неллис организовала полет американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский Су-57.
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Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя

ФАН10:04

Полёт замаскированного под Су-57 истребителя США сняли на видео

News.ru09:50

В Сети появилось видео полета покрашенного под Су-57 американского F-16

Известия07:50

Полет перекрашенного под Су‐57 американского F‐16 попал на видео

Телеканал 360°09:05

Замаскированный под российский Су-57 истребитель США попал на видео

Политика Сегодня08:51

Появилось видео полёта американского истребителя, перекрашенного под Су-57

Life.ru09:15

Полет «поддельного» Су-57 показали на видео

РЕН ТВ07:28
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Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

Обновлено в 11:50
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Экономика

У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве

Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:22
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Музыка

Отец Децла ответил на покаяние Тимати

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Музыка

Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон на канале видеохостинга YouTube презентовала новый видеоклип, получивший название «Пятая точка лучшей подруги».
Обновлено в 03:23
Футбол

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей

Обновлено в 11:01
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал подписчикам фото подросшего сына

«Вы очень счастливый человек, Дмитрий», «Какой хорошенький карапуз», «Чудесные дети у Вас!» - утверждали пользователи.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Автоспорт

Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Монако, в котором он занял седьмую позицию.
Обновлено в 12:08
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД

Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.
Обновлено в 08:39
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Авто

Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%

Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 05:53
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
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