Политика

В США подтвердили сокращение срока заключения БутинойRT на русском 13:44

«Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года», — сообщили в госучреждении. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, и она выйдет на свободу 25 октября.
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Бутиной в США сократили тюремный срок

РБК13:38

Срок Бутиной в США сократили на десять дней

РИА Новости12:14

Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней

Говорит Москва12:20

Власти США подтвердили сокращение срока Бутиной

Известия13:15

В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной

RT на русском13:44

Марии Бутиной сократили срок в США

Телеканал 360°12:12

Федеральное Бюро тюрем США подтвердило, что Бутина выйдет на свободу 25 октября

ТАСС12:33
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
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