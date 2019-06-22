Политика
В США подтвердили сокращение срока заключения БутинойRT на русском 13:44
«Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года», — сообщили в госучреждении. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, и она выйдет на свободу 25 октября.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
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