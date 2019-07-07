Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьмиКоммерсантъ 00:07
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times. Миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.
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Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
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Футбол
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Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского
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Обновлено в 03:56
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено 05 июля в 18:06
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Единоборства
В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом
В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Поклонники больше не узнают звезду «Универа»
В результате в комментариях к каждому новому фото Виталия фанаты выливают большую порцию критики.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Общество
В Екатеринбурге задержали пять человек, митинговавших за отставку губернатора и мэра
В Екатеринбурге на площади 1905 года задержали пять человек, которые проводили митинг за отставку губернатора Свердловской области и главы города.
Обновлено в 04:46
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой
Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Футбол
Антуан Гризманн не намерен выполнять требования «Атлетико»
Обновлено в 04:15