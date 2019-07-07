Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times. Миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Политика Иран объявил о повышении уровня обогащения урана По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.

Футбол «Интер» сделал предложение Алвесу Миланский "Интер" сделал контрактное предложение 36-летнему защитнику Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.

Экономика РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

Происшествия Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"

Авто Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Политика Скабеева заступилась за кривлявшегося на совещании Зеленского Российская ведущая телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева встала на защиту украинского президента Владимира Зеленского, которого обвинили чуть ли не в употреблении наркотиков.

Происшествия В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.

Политика Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Армия и оружие Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21 Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.

Единоборства В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.

Политика В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.

Происшествия В Петербурге загорелся детский сад В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.

Происшествия Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.

Шоу-бизнес Поклонники больше не узнают звезду «Универа» В результате в комментариях к каждому новому фото Виталия фанаты выливают большую порцию критики.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).

Общество В Екатеринбурге задержали пять человек, митинговавших за отставку губернатора и мэра В Екатеринбурге на площади 1905 года задержали пять человек, которые проводили митинг за отставку губернатора Свердловской области и главы города.

Политика Иран приготовился захватить британский танкер В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане.

Происшествия Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.