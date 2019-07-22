Политика
В США планируют оставить на Луне астронавтовКапитал страны 01:07
В 2024 году, американцы планируют не только отправить на Луну астронавтов, но и «оставить их там» на какое-то время. Как информирует РИА Новости, с таким громким заявлением в беседе с ТК CBS выступил вице-президент США Майк Пенс. Сколько на этой планете пробудут астронавты он не уточнил.
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с чего всё началось
В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.Life.ruвчера в 20:35
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