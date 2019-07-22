Политика

В США планируют оставить на Луне астронавтовКапитал страны 01:07

В 2024 году, американцы планируют не только отправить на Луну астронавтов, но и «оставить их там» на какое-то время. Как информирует РИА Новости, с таким громким заявлением в беседе с ТК CBS выступил вице-президент США Майк Пенс. Сколько на этой планете пробудут астронавты он не уточнил.
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В 2024 году США отправят астронавтов на Луну и "оставят их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS
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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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