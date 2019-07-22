с чего всё началось

В 2024 году, американцы планируют не только отправить на Луну астронавтов, но и «оставить их там» на какое-то время. Как информирует РИА Новости, с таким громким заявлением в беседе с ТК CBS выступил вице-президент США Майк Пенс. Сколько на этой планете пробудут астронавты он не уточнил.

В США планируют оставить на Луне астронавтов

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