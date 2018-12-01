Происшествия
В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя
В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателяРБК04:49
В США пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines во время выполнения рейса Лас-Вегас — Тампа потерял обшивку двигателя и вынужденно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает издание USA Today.
РБК04:49
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Происшествия
Корреспондент RT France получил ранение во время протестов в Париже
Обновлено в 07:10
Происшествия
Участников группы IC3PEAK задержали в Новосибирске
Полиция задержала музыкантов из электронной группы IC3PEAK в Новосибирске.
Обновлено в 07:09
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе
Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Обновлено в 07:09
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП в Красноярском крае
Полиция возбудила уголовное дело после столкновения микроавтобуса с детьми и КАМАЗом в Таймырском районе Красноярского края, в результате чего погибли двое человек, сообщает прокуратура региона.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Аляске
В пятницу на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.
Обновлено в 07:10
Происшествия
СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани
Обновлено в 07:05
Происшествия
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
Во время маневрирования в районе Керченского пролива произошло столкновение двух иностранных судов - Lady Maria (Того) и Azov Concord (Мальта).
Обновлено в 07:10
Происшествия
Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов
В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз
Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».
Обновлено в 06:41
Происшествия
На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом
Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочного прыжка с парашютом.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Ленинградской области десятки тысяч людей остались без воды
В аварийной службе "Леноблводоканала" сообщили о приостановке водоснабжения в городе Волхов в Ленинградской области с населением 44 тысячи человек, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии
Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Источник рассказал о задержании начальника Кизлярского отдела ДЭСК
Силовики задержали начальника Кизлярского городского отдела "Дагестанской энергосбытовой компании", сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Казани из ТЦ из-за задымления эвакуировали около 100 человек
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Купчино начала зимы не пережили две трубы с холодной водой
Две аварии на трубах с холодной водной произошли во Фрунзенском районе Петербурга днем в субботу, 1 декабря, о чем местные жители сообщили в соцсетях.
Обновлено в 07:09