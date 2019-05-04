В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в рекуLenta.ru 00:19

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте. Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN.

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Политика В Донецке образовалась очередь за российскими паспортами У Миграционной службы ДНР (Донецк) в пятницу, 3 мая, образовалась очередь для подачи документов на приобретение российского гражданства.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика В Раду внесли законопроект об инаугурации Зеленского В законопроекте, внесённом сегодня на рассмотрение парламента, инаугурацию предлагается провести 19 мая 2019 года.

Космос Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.

Происшествия По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Армия и оружие В Калининградской области взорвали более 2,5 тысячи боеприпасов с начала года В Калининградской области с начала 2019 года разминировали более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Авто Назван ТОП-5 внедорожников для трофи-рейда Специалисты представила рейтинг лучших автомобилей, которые пришлись бы по душе любителям трофи-рейда.

Авто Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Хоккей «Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Авто Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.

Здоровье Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.

Общество Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV.

Футбол Моуринью ведет переговоры с «Ромой» Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Происшествия После аварии в палату к МакSим пригласили священника Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.

Экономика Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.

Энергетика В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.