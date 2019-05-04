В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВППRT на русском вчера в 23:03

Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр города Ленни Карри.

В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП

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