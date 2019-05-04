Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВППRT на русском вчера в 23:03
Пассажирский самолёт Boeing 737 упал в реку в американском городе Джексонвилл в штате Флориде, соскользнув с взлётно-посадочной полосы. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр города Ленни Карри.
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Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
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Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
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Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
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Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
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Обновлено в 04:39
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Страдающему ДЦП 4-летнему Дане нужны деньги на реабилитацию
Еще 3 месяца назад, в самом начале реабилитации, Даня совсем не мог сидеть и в свои 4 года даже не ползал.
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Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
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Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
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В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
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Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
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В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
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Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
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Отечественная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам, как она танцует на 15-сантиметровых каблуках.
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Гаджеты
Intel прекратит поставки Movidius Neural Compute Stick первого поколения
На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.
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Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
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Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
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Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
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Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
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Учёные увидели поглощение нейтронной звезды чёрной дырой
Американские и европейские учёные смогли наблюдать следы слияния нейтронной звезды и чёрной дыры с помощью детекторов гравитационных волн LIGO.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Нидерланды выдали США украинского хакера
Украинский гражданин экстрадирован из Нидерландов в США по обвинению в компьютерных преступлениях.
Обновлено вчера в 20:50