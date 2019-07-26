Политика

В США отреагировали на задержание Украиной российского танкераИзвестия 09:53

Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера. Американские дипломаты считают, что подобные действия говорят о стремлении Киева соблюдать международное право.
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Американские дипломаты похвалили Украину за захват российского танкера

URA.Ru08:54

США одобрили задержание российского танкера «новой властью» на Украине

РБК09:28

США одобрили действия Украины при задержании российского танкера

Телеканал 360°09:16

Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

Вести.Ru08:54

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Газета.Ru09:15

США прокомментировали захват Украиной российского танкера

Lenta.ru07:57

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

RT на русском07:23
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Политика

Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Технологии

Сбербанк персонализировал меню банкоматов

Сбербанк перенастроил меню своих банкоматов под личные предпочтения каждого клиента, сообщает сайт RNS.
Обновлено в 07:49
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Общество

Температурный рекорд побит в Великобритании

Ранее сообщалось, что парижская жара бьет рекорды.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском

Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали на два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Анастасия Уколова развелась с мужем через два года после свадьбы

Анастасия Уколова сделала официальное заявление. Актриса и ее муж Антон Зенкович развелись после двух лет брака.
Обновлено в 06:30
Политика

Борис Джонсон хочет завести на Даунинг-стрит собаку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поселить в своей резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая «составит ему компанию», передаёт РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror.
Обновлено в 10:03
Авто

За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Наука

Неумирающий пень выжил за счет соседних деревьев

По-видимому, растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему, по которой вода и питательные вещества поступали и к деревьям, и к живому пню.
Обновлено в 07:41
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»

По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Авто

В ноябре представят новую Kia Optima

Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Маркл пожаловалась на приступы клаустрофобии в доме Миддлтон

По словам инсайдера, супруге Гарри жилище Кейт Миддлтон и принца Уильяма было не по душе. По ее мнению, там была «удушающая атмосфера».
Обновлено в 07:30
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия

150 полицейских разыскивают в Германии пропавших россиянок

Пропавших россиянок в Германии разыскивают 150 полицейских, кинологи и вертолёт с тепловизором, сообщает 26 июля газета Bild.
Обновлено в 08:08
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Общество

Совфед одобрил продление «дачной амнистии»

Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Здоровье

В Смоленске проверят санитарные нормы во всех детских садах

С целью предотвращения распространения заболевания в детском саду был объявлен карантин.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме

Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Политика

Мэр Киева Кличко опять не смог выговорить слово в прямом эфире

Обновлено в 03:45
Экономика

Сладости могут подорожать из-за НДС на пальмовое масло

Представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петровна сообщила, что может произойти рост цен на кондитерские изделия в связи с повышением налога на добавленную стоимость пальмового масла.
Обновлено в 02:57
Задержание российского танкера NeymaБольше новостей по теме
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