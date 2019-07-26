Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкераИзвестия 09:53
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера. Американские дипломаты считают, что подобные действия говорят о стремлении Киева соблюдать международное право.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Технологии
Сбербанк персонализировал меню банкоматов
Сбербанк перенастроил меню своих банкоматов под личные предпочтения каждого клиента, сообщает сайт RNS.
Обновлено в 07:49
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Общество
Температурный рекорд побит в Великобритании
Ранее сообщалось, что парижская жара бьет рекорды.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге
Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском
Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали на два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Анастасия Уколова развелась с мужем через два года после свадьбы
Анастасия Уколова сделала официальное заявление. Актриса и ее муж Антон Зенкович развелись после двух лет брака.
Обновлено в 06:30
Политика
Борис Джонсон хочет завести на Даунинг-стрит собаку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поселить в своей резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая «составит ему компанию», передаёт РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mirror.
Обновлено в 10:03
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Наука
Неумирающий пень выжил за счет соседних деревьев
По-видимому, растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему, по которой вода и питательные вещества поступали и к деревьям, и к живому пню.
Обновлено в 07:41
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Авто
В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Маркл пожаловалась на приступы клаустрофобии в доме Миддлтон
По словам инсайдера, супруге Гарри жилище Кейт Миддлтон и принца Уильяма было не по душе. По ее мнению, там была «удушающая атмосфера».
Обновлено в 07:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
150 полицейских разыскивают в Германии пропавших россиянок
Пропавших россиянок в Германии разыскивают 150 полицейских, кинологи и вертолёт с тепловизором, сообщает 26 июля газета Bild.
Обновлено в 08:08
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Общество
Совфед одобрил продление «дачной амнистии»
Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В Смоленске проверят санитарные нормы во всех детских садах
С целью предотвращения распространения заболевания в детском саду был объявлен карантин.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Экономика
Сладости могут подорожать из-за НДС на пальмовое масло
Представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петровна сообщила, что может произойти рост цен на кондитерские изделия в связи с повышением налога на добавленную стоимость пальмового масла.
Обновлено в 02:57