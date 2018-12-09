Космос
В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником
В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутникомВести.Ru00:11
В США отменен запуск тяжелой ракеты Delta-IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту секретный спутник американского Нацуправления военно-космической разведки. Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС.
Вести.Ru00:11
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Космос
Подготовка МКС к приему нового российского модуля начнется в мае
Согласно информации обнародованных NASA документов, которые есть на сайте агентства, следующий выход в открытый космос согласно российской программе полетов, должен состояться в мае следующего года в связи с подготовкой к приему многофункционального лабораторного модуля «Наука».
Обновлено в 02:28
Космос
Российско-германский космический телескоп выведут в точку Лагранжа
Спутник, на котором установлены два новейших телескопа, выведут не на орбиту Земли, а в точку Лагранжа – место, где уравновешиваются силы притяжения Солнца и нашей планеты.
Обновлено в 00:58
Космос
Астрономы обнаружили планету-воздушный шар в «кричащей» галактике
Астрономам удалось обнаружить так называемую «кричащую» галактику, где сосредоточена планета, напоминающая воздушный шар.
Обновлено в 02:47
Космос
«Кеплер» заснял первые моменты смерти звезды
В конце жизни массивные звезды взрываются, выбрасывая материал в космос, — это называется сверхновой.
Обновлено вчера в 21:54
Космос
В Красноярске прошла презентация книги о тайнах Тунгусского метеорита
Книга рассказывает о местах, где на самом деле можно найти Тунгусский метеорита.
Обновлено в 00:37
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса статую пришельца
Известный уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимках Марса необычную структуру.
Обновлено в 02:49
Космос
Ученые: В ледяном слое на поверхности спутника Юпитера есть жизнь
По мнению специалистов, в ледяных слоях, покрывающих большую часть поверхности спутника, существуют живые организмы.
Обновлено вчера в 12:27
Космос
Китай запустил первый аппарат для посадки на обратную сторону Луны
Первым китайским аппаратом, приземлившимся на Луну, является «Чанъэ-3», запущенный в 2013 году.
Обновлено в 01:41
Космос
Зонд InSight записал шум ветра на Марсе
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) предоставило аудиозапись, полученную спускаемым аппаратом InSight, который совершил посадку на Марсе менее двух недель назад.
Обновлено в 02:23
Космос
Ученые: Земле грозит переворот полюсов
Астрофизики считают, что в ближайшие несколько столетий может произойти переворот оси Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
Астрономы видят смысл в возобновлении миссий на Уран и Нептун
Обновлено вчера в 17:11
Космос
Эксперимент с мышами выявил снижение иммунитета в космосе
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах
Специальный агент ВВС США Ричард Доти, ныне находящийся в отставке, заявляет, что пришельцы, которых извлекли из космического корабля после его падения в Розуэлле в 1947 году, были живы.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Китай запустит в космос первую орбитальную электростанцию
Известно, что большая часть ультрафиолетового излучения, являющегося «топливом» для солнечных уловителей, фильтруется атмосферой Земли.
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Астронавт NASA готов во второй раз полететь на «Союзе», но немного нервничает
Ко второй попытке полета к Международной космической станции (МКС) на «Союзе» астронавт NASA Ник Хейг считает себя полностью готовым, но немного нервничает перед стартом.
Обновлено вчера в 16:59