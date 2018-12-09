Космос

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником
Вести.Ru
00:11

В США отменен запуск тяжелой ракеты Delta-IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту секретный спутник американского Нацуправления военно-космической разведки. Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС.
Вести.Ru00:11

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В Калифорнии отменили запуск ракеты с разведывательным спутником

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В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

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В США отменили запуск ракеты Delta IV

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В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

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