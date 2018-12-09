Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила в субботу запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом сообщила ULA на своем сайте.

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