Космос
Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила в субботу запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом сообщила ULA на своем сайте.
ТАССвчера в 23:47
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Космос
Российско-германский космический телескоп выведут в точку Лагранжа
Спутник, на котором установлены два новейших телескопа, выведут не на орбиту Земли, а в точку Лагранжа – место, где уравновешиваются силы притяжения Солнца и нашей планеты.
Обновлено в 00:58
Космос
«Кеплер» заснял свет, исходящий от умирающей звезды
Незадолго до завершения своей миссии космическому телескопу «Кеплер» удалось снять первые моменты смерти звезды.
Обновлено вчера в 21:54
Космос
Концепт сверхтяжелой ракеты представят в 2019 году
Обновлено вчера в 10:59
Космос
В «кричащей» галактике найдена планета-воздушный шар
Гиперактивность Cygnus предоставила возможность отыскать столь уникальную по своим свойствам галактику и узнать, что в ней находится необычная планета под кодовым именем HAT-P-11b.
Обновлено в 01:28
Космос
В Красноярске прошла презентация книги о тайнах Тунгусского метеорита
Книга рассказывает о местах, где на самом деле можно найти Тунгусский метеорита.
Обновлено в 00:37
Космос
Ученые: В ледяном слое на поверхности спутника Юпитера есть жизнь
По мнению специалистов, в ледяных слоях, покрывающих большую часть поверхности спутника, существуют живые организмы.
Обновлено вчера в 12:27
Космос
Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны
Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает NASASpaceFlight.com.
Обновлено в 01:41
Космос
Уфолог нашел в Нидерландах доказательства посещения пришельцами Земли
Чужеродный зонд, найденный на берегу в Нидерландах, соответствует двум объектам, обнаруженным на Марсе.
Обновлено в 01:09
Космос
NASA впервые записало шум марсианского ветра
Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, которая ранее совершила посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на этой планете.
Обновлено вчера в 12:23
Космос
Астрономы видят смысл в возобновлении миссий на Уран и Нептун
Обновлено вчера в 17:11
Космос
Ученые: Земле грозит переворот полюсов
Астрофизики считают, что в ближайшие несколько столетий может произойти переворот оси Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Космос
Эксперимент с мышами выявил снижение иммунитета в космосе
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах
Специальный агент ВВС США Ричард Доти, ныне находящийся в отставке, заявляет, что пришельцы, которых извлекли из космического корабля после его падения в Розуэлле в 1947 году, были живы.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Китай запустит в космос первую орбитальную электростанцию
Известно, что большая часть ультрафиолетового излучения, являющегося «топливом» для солнечных уловителей, фильтруется атмосферой Земли.
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Астронавт NASA готов во второй раз полететь на «Союзе», но немного нервничает
Ко второй попытке полета к Международной космической станции (МКС) на «Союзе» астронавт NASA Ник Хейг считает себя полностью готовым, но немного нервничает перед стартом.
Обновлено вчера в 16:59