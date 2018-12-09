Космос

В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником
ТАСС
вчера в 23:47

Американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила в субботу запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом сообщила ULA на своем сайте.
ТАССвчера в 23:47

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В Калифорнии отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

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В Калифорнии отменили запуск ракеты с разведывательным спутником

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В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

Вести.Ru00:11

В США отменили запуск ракеты Delta IV

Газета.Ru00:08

Запуск ракеты с разведывательным спутником США отменен

Коммерсантъ00:53

В США отменили запуск ракеты Delta IV с разведывательным спутником

ТАССвчера в 23:47

Запуск ракеты с секретным спутником разведки США отменен

Взгляд.рувчера в 23:57
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