Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

с чего всё началось

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Шоу-бизнес Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Происшествия Автобус с туристами врезался в столб в Москве На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Шоу-бизнес Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.

Политика Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Футбол Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер» Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

Происшествия Ирландский паб во Флориде вылил виски Конора в унитаз В знак протеста представители паба заявили, что не будут больше закупать его продукцию и вылили запасы виски Конора в унитаз.

Политика Министр финансов Аргентины подал в отставку Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.

Здоровье Женщина родила двоих детей с разницей в два месяца Жительница казахстанского города Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца.

Гаджеты В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 В Сети появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 благодаря публикации в базе китайского регулятора TENAA.

Шоу-бизнес Жена футболиста «Ростова» Новосельцева родила сына На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.

Авто 13 автомобилей, которые легко купить, но тяжело продать Например, Audi A3 Sportback в прошлом году приобрели только 35 экземпляров, и это намного больше, нежели среди Audi R8, потому что именно эту модель купили всего лишь 7 человек.

Политика Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИ Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Происшествия На севере Петербурга рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку Преступник увел ребенка с детской площадки в свою квартиру и надругался. На севере Петербурга рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку.

Происшествия Мужчина чудом выжил после удара молнии Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Политика Завершились пятые Армейские международные игры Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.

Футбол Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.