В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССРГазета.Ru вчера в 21:43

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР. Информация о монете опубликована на сайте компании.

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

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