Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССРГазета.Ru вчера в 21:43

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР. Информация о монете опубликована на сайте компании.
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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

РБКвчера в 21:10

В СФ жестко ответили на попытки США вычеркнуть СССР из числа победителей Второй мировой

ФАН04:37

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Газета.Ruвчера в 21:43

В США выпустили монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР

RT на русскомвчера в 21:33

Клинцевич об американской монете в честь Победы во Второй мировой: речь идет о попытках повлиять на историческое сознание общества США

Новостной фронт06:24

На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны

Взгляд.рувчера в 15:28

США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне

Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
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Авто

Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

Обновлено в 05:22
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Авто

Toyota готовит конкурента Renault Captur

Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».
Обновлено в 05:47
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Недостроенное метро в Омске зальют цементом

Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено вчера в 07:51
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Ирине Аллегровой поставили неутешительный диагноз

В свои 67 лет Аллегрова выглядит значительно старше своего возраста.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Появились официальные рендеры смартфона Xiaomi Redmi K20

Вице-президент китайской компании Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг показал официальные рендеры флагманского смартфона Redmi K20, официальная презентация которого должна состояться 28 мая.
Обновлено в 02:48
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Обновлено в 06:12
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Общество

«Яндекс» запустил «облачные рестораны»

«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Политика

Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина

Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Общество

«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора

Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
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