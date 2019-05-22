Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССРГазета.Ru вчера в 21:43
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР. Информация о монете опубликована на сайте компании.
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На выпущенной в США монете СССР «исключили» из числа победителей Второй мировой войны
Взгляд.рувчера в 15:28
США: СССР не оказалось в числе победителей во Второй мировой войне
Московский Комсомолец Калининградвчера в 13:32
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Авто
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»
Обновлено в 05:22
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Авто
Toyota готовит конкурента Renault Captur
Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».
Обновлено в 05:47
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука
Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Недостроенное метро в Омске зальют цементом
Участок недостроенного метро в Омске между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» заполнят цементно-песчаным раствором.
Обновлено в 05:14
Политика
В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме
Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Ирине Аллегровой поставили неутешительный диагноз
В свои 67 лет Аллегрова выглядит значительно старше своего возраста.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Появились официальные рендеры смартфона Xiaomi Redmi K20
Вице-президент китайской компании Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг показал официальные рендеры флагманского смартфона Redmi K20, официальная презентация которого должна состояться 28 мая.
Обновлено в 02:48
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Общество
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Политика
Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина
Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Обновлено в 05:43
Общество
«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора
Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10