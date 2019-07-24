Политика

В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрдRambler News Service вчера в 09:22

Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъвчера в 10:48

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Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

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«Facebook кончился»: Пользователи сообщили о странной реакции после новости о штрафе в $5 млрд для соцсети

Царьградвчера в 09:17

СМИ: Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

Хакасия-Информ23 июля в 04:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
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Экономика

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Футбол

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Все детали перехода Кабелла из "Сент-Этьена" в "Краснодар" согласованы.
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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