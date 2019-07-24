Политика
В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрдRambler News Service вчера в 09:22
Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъвчера в 10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Экономика
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
В сообщении отмечается, что количество новых кредитов наличными, выданных в I полугодии текущего года, выросло на 14%, а объем кредитования в данном сегменте увеличился на 24%.
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Недвижимость
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.
Обновлено в 01:19
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу
Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Наука
Под Тобольском нашли гриб, неизвестный ранее науке
Под Тобольском нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке.
Обновлено в 03:32
Авто
Показаны первые изображения LADA Vesta в новом кузове
В будущем именно Lada Vesta в кузове хэтчбек может прийти на смену собираемому сейчас в Тольятти хэтчбеку Lada XRay, который представляет собой, по сути, Renault Sandero Stepway.
Обновлено в 01:05
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
Разогнанная AMD Radeon RX 5700XT обошла GeForce RTX 2080 в 3DMark
Видеокарты AMD обычно неплохо разгоняются.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.
Обновлено в 02:57