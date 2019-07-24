Политика

Facebook заплатит крупнейший штраф в историиCrypto-news вчера в 09:20

О своём решении FTC сообщила сегодня. Основным наказанием для Facebook станет штраф в размере $5 миллиардов, к которому компания начала готовиться заранее. Впрочем, на тот момент окончательного решения по сумме принято не было.
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с чего всё началось
Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте
 Федеральной комиссии по торговле США.
ТК Звездавчера в 09:58

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Регуляторы подкосили Facebook

Коммерсантъ05:09

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМвчера в 09:22

Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд

News.ruвчера в 09:35

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ruвчера в 10:27

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 09:23

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАССвчера в 09:10

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБКвчера в 11:52
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Ашберн

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
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