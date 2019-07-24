Политика
Facebook заплатит крупнейший штраф в историиCrypto-news вчера в 09:20
О своём решении FTC сообщила сегодня. Основным наказанием для Facebook станет штраф в размере $5 миллиардов, к которому компания начала готовиться заранее. Впрочем, на тот момент окончательного решения по сумме принято не было.
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с чего всё началось
Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте Федеральной комиссии по торговле США.ТК Звездавчера в 09:58
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено 23 июля в 11:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Космос
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп не исключил увеличения числа мексиканских военных на границе
Президент США Дональд Трамп не исключил увеличение числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Портал удалил оскорбительное изображение флага РФ
Портал Risovach удалил оскорбительное изображение российского флага по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 04:08
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Путин поздравил следователей с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Морская авиация модернизирует устаревшие Ту-142
Военно-морская авиация РФ займется модернизацией Ту-142 - противолодочного самолета, применяемого для проведения разведки и поисково-спасательного дежурства.
Обновлено в 04:45
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Россия и Южная Корея обсуждают инцидент с самолетом
В Сеуле проходят переговоры южнокорейской и российской стороны по поводу недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Южной Кореи самолетом ВКС России.
Обновлено в 03:07
Авто
Составили топ-10 китайских марок в автопарке РФ
Автомобилей прочих китайских брендов зарегистрировано в России гораздо меньше и их количество на 1 января 2019 года даже не дотягивало до 15 тыс. экземпляров.
Обновлено в 03:28
Происшествия
На станции метро «Чкаловская» ребенок упал с платформы
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 04:26