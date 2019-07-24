Политика

Facebook оштрафовали на пять млрд долларовКомсомольская правда вчера в 09:09

Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов. Помимо этого, руководству соцсети стоит основательнее подойти к безопасности пользователей и ужесточить охрану личных данных. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте
 Федеральной комиссии по торговле США.
ТК Звездавчера в 09:58

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Регуляторы подкосили Facebook

Коммерсантъ05:09

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБКвчера в 11:52

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

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Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд

News.ruвчера в 09:35

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

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Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАССвчера в 09:10

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Футбол

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Обновлено в 03:35
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Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
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Политика

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Обновлено вчера в 07:28
Футбол

Кабелла стал игроком «Краснодара»

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Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Кино

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В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии

Обновлено вчера в 12:24
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
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Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду

Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам.
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В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги

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Бузова анонсировала свой последний концерт

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Экономика

Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС

Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Черного

В Московской области задержали криминального авторитета Олега Чернова, известного по прозвищу Черный, а также двух членов его группировки по подозрению в вымогательстве.
Обновлено в 05:07
Политика

Путин пригласил пять семей из Приангарья на парад ВМФ в Петербурге

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала ягодицы в ответ на критику Шнурова

С недавних пор между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, в рамках которого они стараются побольнее задеть друг друга.
Обновлено в 02:27
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Владимир Путин

На аглофабрике в Магнитогорске, на торжественное открытие которой прилетел президент России Владимир Путин, разразился пожар.
Обновлено в 03:54
Политика

Украина намерена расширить санкции против России

Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
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Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
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