с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов. Помимо этого, руководству соцсети стоит основательнее подойти к безопасности пользователей и ужесточить охрану личных данных. Об этом говорится на сайте ведомства.

Facebook оштрафовали на пять млрд долларов

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