Политика
Facebook оштрафовали на пять млрд долларовКомсомольская правда вчера в 09:09
Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов. Помимо этого, руководству соцсети стоит основательнее подойти к безопасности пользователей и ужесточить охрану личных данных. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте Федеральной комиссии по торговле США.ТК Звездавчера в 09:58
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Футбол
Тренер форварда «Крыльев Советов» Соболева объяснил, почему игрок не попал в ЦСКА и «Локомотив»
Первый тренер форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева Александр Горбунов рассказал, почему 22-летний игрок не попал в московские команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Кабелла стал игроком «Краснодара»
Обновлено в 03:01
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду
Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам.
Обновлено в 05:33
Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Экономика
Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС
Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено в 04:11
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Черного
В Московской области задержали криминального авторитета Олега Чернова, известного по прозвищу Черный, а также двух членов его группировки по подозрению в вымогательстве.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак продемонстрировала ягодицы в ответ на критику Шнурова
С недавних пор между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, в рамках которого они стараются побольнее задеть друг друга.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Владимир Путин
На аглофабрике в Магнитогорске, на торжественное открытие которой прилетел президент России Владимир Путин, разразился пожар.
Обновлено в 03:54
Политика
Украина намерена расширить санкции против России
Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19