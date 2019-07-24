с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская Народные артисты страны Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и наставник московского "Локомотива" Юрий Семин обратились к Мосгорсуду с письмом, в котором попросили заменить "вору в законе" Олегу Медведеву (до смены фамилии - Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Спорт Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.

Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Футбол Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.

Армия и оружие Джонсон даст указания на случай ядерной войны Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

Политика Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.

Политика Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.

Политика Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами "Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.

Энергетика Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Армия и оружие Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок «Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).