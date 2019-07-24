Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская
Народные артисты страны Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и наставник московского "Локомотива" Юрий Семин обратились к Мосгорсуду с письмом, в котором попросили заменить "вору в законе" Олегу Медведеву (до смены фамилии - Шишканов) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 16:09
Спорт
Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике
Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Павел Прилучный объяснил, почему запрещает своим детям пользоваться интернетом
Обновлено в 10:24
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
«Рефлекторная ошибка»: глава ССО объяснил, почему не отдал воинское приветствие Зеленскому на инаугурации
Обновлено в 11:01
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Здоровье
Медики назвали первые признаки тромбоза
Обновлено в 10:08
Политика
К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском
У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Джонсон даст указания на случай ядерной войны
Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:34
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов
По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.
Обновлено в 13:45
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами
"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель
После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48