Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

Подробнее о событии

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБК11:52

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газета10:08

Власти США заявили о штрафе для Facebook на рекордные $5 млрд

Известиявчера в 20:08

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новости09:23

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ru10:27

СМИ: Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов

Хакасия-Информвчера в 04:16
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZ10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр

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В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

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Обновлено в 08:15
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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В Петербурге жара сменится прохладой

Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.
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Обновлено в 12:15
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Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

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"Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов.
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
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Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:02
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