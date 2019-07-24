с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Шоу-бизнес Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.

Армия и оружие Индия проведет свои первые военно-космические учения До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.

Наука У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Футбол Головин представил гостевую форму «Монако» "Монако" представил на суд публике комплект гостевой формы. Второй вариант экипировки на сезон выполнен в черном цвете.

Происшествия Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек 35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.

Происшествия Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество В Петербурге жара сменится прохладой Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Политика Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.

Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Энергетика Госдума приняла закон о контроле цен на бензин Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Здоровье Ученые: Рост сахара в крови грозит развитием рака поджелудочной железы Ученые подчеркнули, что преддиабетическое состояние увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.

Финансы «Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов "Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов.

Футбол «Торино» заинтересовался Ригони Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.