Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Айза Анохина купила сумку за 2 миллиона рублей
Обновлено в 11:30
Происшествия
Новая башкирская мода: в Уфе кассир банка похитила 6,5 млн рублей
Известно, что 39-летняя кассирша банка «Открытие» присвоила себе огромную сумму – 6,5 миллионов рублей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова
Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Индия проведет свои первые военно-космические учения
До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Наука
У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге
У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Футбол
Головин представил гостевую форму «Монако»
"Монако" представил на суд публике комплект гостевой формы. Второй вариант экипировки на сезон выполнен в черном цвете.
Обновлено в 11:50
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга
В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В Петербурге жара сменится прохладой
Если на юге жара спадет и температура будет комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России станет по-настоящему холодно.
Обновлено в 10:23
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Медики назвали первые признаки тромбоза
Обновлено в 10:08
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Политика
Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.
Обновлено в 13:11
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Госдума приняла закон о контроле цен на бензин
Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Ученые: Рост сахара в крови грозит развитием рака поджелудочной железы
Ученые подчеркнули, что преддиабетическое состояние увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.
Обновлено в 14:05
Финансы
«Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов
"Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Торино» заинтересовался Ригони
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Политика
Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу
Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:02