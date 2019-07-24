Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
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Facebook придется раскошелиться: В США компании Цукерберга выставят огромный штраф
Царьград22 июля в 22:02
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Общество
Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра
Обновлено в 11:40
Общество
Дым от пожаров в Сибири пришел в Челябинскую область
В министерстве экологии региона предположили, что дым мог прийти из-за сильных пожаров в западной части Сибири.
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Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Монако» представил комплект выездной формы видеороликом с Головиным
Футбольный клуб «Монако» презентовал новый комплект гостевой формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 12:35
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
Обновлено в 03:56
Театры
Всероссийский театральный марафон прибыл в Иваново
Ивановская область стала 59-м регионом страны, принявшим эстафету Всероссийского театрального марафона.
Обновлено в 11:49
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Кино
Брэд Питт рассказал, почему прежде не работал с Леонардо ДиКаприо
Уже скоро на экраны выйдет новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где зрители впервые увидят дуэт двух голливудских красавцев ― Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта.
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Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Политика
Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг РИА Новости слухи о смерти президента страны.
Обновлено в 09:21
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне выросла до 30,8%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Ювентус» обыграл в серии пенальти «Интер»
Обновлено в 09:46
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
Обновлено в 11:06
Политика
Медведев посетит Гавану в октябре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года.
Обновлено в 10:49
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 11:00
Музыка
Певец Макс Барских объявил о завершении карьеры
Обновлено в 10:21