Политика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрдГазета.Ru 10:27
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля , договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Гаджеты
Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году
На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.
Обновлено в 09:13
Политика
Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео
В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
В Ростове мать запрещала врачам оперировать ее сына с аппендицитом
Жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из больницы № 20, где ему поставили диагноз «острый аппендицит».
Обновлено в 10:23
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Экономика
Госдума освободила экспортёров от репатриации выручки в рублях
Принятый законопроект поэтапно освобождает экспортёров от обязанности зачислять на счета в российских банках выручку по рублёвым контрактам.
Обновлено в 07:24
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы
Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.
Обновлено в 10:33
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Единоборства
Скончался российский боксер Максим Дадашев
Известный российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье
Население Свердловской области употребляет мяса на 30% выше нормы
При норме 73 кг в год городской житель съедает 78 кг, 88 кг — сельский. По ее словам, традиционно сельское население не доедало мяса.
Обновлено в 06:40
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Общество
Госдума правит ГК в интересах добросовестных приобретателей
Как отметила в своем выступлении на заседании ГД руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, ко второму чтению текст законопроекта, внесенный в ГД около двух лет назад, необходимо доработать.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
Обновлено в 09:49