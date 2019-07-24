с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Гаджеты Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.

Политика Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.

Армия и оружие Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия В Ростове мать запрещала врачам оперировать ее сына с аппендицитом Жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из больницы № 20, где ему поставили диагноз «острый аппендицит».

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

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Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Наука Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.

Происшествия Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек 35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.

Единоборства Скончался российский боксер Максим Дадашев Известный российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

Здоровье Население Свердловской области употребляет мяса на 30% выше нормы При норме 73 кг в год городской житель съедает 78 кг, 88 кг — сельский. По ее словам, традиционно сельское население не доедало мяса.

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Происшествия В Дагестане опрокинулся грузовик с военными Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.

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Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Общество Госдума правит ГК в интересах добросовестных приобретателей Как отметила в своем выступлении на заседании ГД руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, ко второму чтению текст законопроекта, внесенный в ГД около двух лет назад, необходимо доработать.

Общество Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян «Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».