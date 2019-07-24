Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Лидеры НАТО строили планы о вводе войск на Донбасс из-за сбитого MH17
НАТО пытался использовать ситуацию со сбитым малазаийским «Боингом» в качестве предлога для проведения военной операции на юго-востоке Украины.
Обновлено в 12:47
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
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Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Футбол
БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.
Обновлено в 14:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Взрывчатка оказалась «шоколадом»
Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
Обновлено в 14:30
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Наука
Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови
Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Пожилых волгоградцев доставят на диспансеризацию с комфортом
В общей сложности около 12 тысяч человек доставят до конца года на диспансеризацию.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Происшествия
69 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами в Канаде
Серьезных травм никто не получил, но у детей зафиксировали ушибы и ссадины. Всего в больницу доставлены 69 человек.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму
Обновлено в 08:54
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 14:02
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Принят закон о поиске пропавших детей по геолокации
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о поиске пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов.
Обновлено в 06:56
Общество
В Европу снова пришла аномальная жара
В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
Обновлено в 14:57