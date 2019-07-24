Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

Подробнее о событии

Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБК11:52

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газета10:08

«Facebook кончился»: Пользователи сообщили о странной реакции после новости о штрафе в $5 млрд для соцсети

Царьград09:17

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

РИА Новости09:23

Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМ09:22

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ru10:27
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZ10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.
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Другая экспертиза установила, что биологические следы на липких лентах разных типов, использованных при изготовлении взрывного устройства в квартире на Товарищеском проспекте, принадлежали Дилмураду Муидинову и Азамжону Махмудову.
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Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
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Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

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Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

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Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
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Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму

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Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа

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Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
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Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
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Принят закон о поиске пропавших детей по геолокации

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В Европу снова пришла аномальная жара

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