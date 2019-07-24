Экономика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась
 с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Коммерсантъ10:48

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Facebook оштрафовали на $5 млрд за небрежное отношение к личным данным

РБК11:52

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Российская газета10:08

Facebook придется раскошелиться: В США компании Цукерберга выставят огромный штраф

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В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

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Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей

ТАСС09:10

Власти США объявили об урегулировании с Facebook на рекордные $5 млрд

ПРАЙМ09:22

Facebook оштрафовали в США на $5 млрд

Газета.Ru10:27
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон

Facebook заплатит за кражу личных данных

Вести.UZ10:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Обновлено в 05:55
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