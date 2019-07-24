Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
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Facebook придется раскошелиться: В США компании Цукерберга выставят огромный штраф
Царьград22 июля в 22:02
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
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Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.
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Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
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Обновлено вчера в 00:12
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
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Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
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Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане
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Обновлено вчера в 12:27
Политика
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года
ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
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Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
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В Росгвардии ограничили пользование смартфонами
Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.
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Музыка
Тейлор Свифт опубликовала клип к песне «The Archer»
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Обновлено в 10:39
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 11:00