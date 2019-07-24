с чего всё началось

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

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