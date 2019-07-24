Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрдBFM.ru 10:39
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Facebook сегодня, 24 июля, договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.Коммерсантъ10:48
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Футбол
Португальцы вышли в финал юношеского чемпионата Европы
В полуфинале чемпионата Европы U19 сборная Португалии одержала крупную победу над Ирландией 4:0.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Политика
Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Обновлено в 16:45
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос
Любовь Соболь вызвали на допрос Следователь Дмитрий Смадич вызвал на допрос кандидата Любовь Соболь в управление СК по Юго-Западному округу, об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 17:48
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Более десяти человек стали жертвами оползней в Китае
Пятьсот китайских спасателей ищут людей, которые пропали в провинции Гуйчжоу из-за двух оползней.
Обновлено в 06:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Общество
В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам
В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.
Обновлено в 10:25
Общество
ФАС оштрафовала Google за рекламу написания дипломных работ
Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение через поисковую систему Google рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:24
Общество
Паук «захватил» квартиру в российском городе
Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
Обновлено в 16:13
Экономика
Точность прогноза погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты
Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Киркоров и Собчак: кто больше тратит на зарплаты работникам
Как сообщает kp.ru, промоутер и продюсер Алина Красная рассказала представителям СМИ о том, какие суммы российские «звезды» тратят на поддержание своего имиджа.
Обновлено в 11:13