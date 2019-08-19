с чего всё началось

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Общество Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.

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Происшествия Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».

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Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Наука Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей Ученые отмечают, что применение этого способа выбора пола для человека связано с определенными этическими проблемами.

Политика Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.

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Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Финансы Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта - до 9,2% с 9,5%, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.