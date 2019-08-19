Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭСРИА Новости вчера в 19:41
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
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с чего всё началось
Национальный архив безопасности США опубликовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в котором сообщается о возможном количестве пострадавших при взрыве в реакторе.РБКвчера в 23:12
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой
Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем
Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:01
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей
Ученые отмечают, что применение этого способа выбора пола для человека связано с определенными этическими проблемами.
Обновлено в 05:33
Политика
Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября
Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Хоккей
«Ак Барс» не взял Эмиля Гарипова на Кубок ЛЖД
«Ак Барс» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 03:40
Футбол
Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев.
Обновлено в 06:53
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Финансы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта - до 9,2% с 9,5%, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:36
Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»
Обновлено в 06:12
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Япония рассматривает возможность вывода на орбиту военных спутников
Обновлено вчера в 23:55