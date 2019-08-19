Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭСРИА Новости вчера в 19:41
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
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с чего всё началось
Согласно докладу от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.РИА Новостивчера в 19:41
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В США опубликовали рассекреченный доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Росбалтвчера в 23:40
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