с чего всё началось

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Авто Опубликованы изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8 Если верить недавнему отчету компании, Chevrolet использует шумиху вокруг нового C8 Corvette, чтобы превратить модель Corvette в самостоятельный бренд, который будет иметь в своем ассортименте седаны и SUV.

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Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

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