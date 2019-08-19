Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭСРИА Новости вчера в 19:41

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
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с чего всё началось
Согласно докладу
 от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв.
РИА Новостивчера в 19:41

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США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

URA.Ruвчера в 23:18

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Росбалтвчера в 23:40

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ТК Звездавчера в 06:14

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Lenta.ruвчера в 21:22

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Газета.Ruвчера в 20:50

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

РИА Новостивчера в 19:41

В США опубликовали секретный отчет разведки о ЧП на Чернобыльской АЭС

РБКвчера в 23:12
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