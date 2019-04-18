Политика
Доклад Мюллера назвали победой ТрампаLenta.ru 11:40
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа. Такое заявление сделали его юристы, его передает CNN.
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После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.
— Уильям Барр, американский политикИнфо24 10:15
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