Доклад Мюллера назвали победой ТрампаLenta.ru 11:40

После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа. Такое заявление сделали его юристы, его передает CNN.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Общество Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Политика Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Общество Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.

Футбол «Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».

Шоу-бизнес На вдову Марьянова подали в суд На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Общество Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей Доход супруги губернатора составил 13,8 млн рублей, в ее собственности находится то же недвижимое имущество, что и у мужа, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.

Политика Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Хоккей Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.

Гаджеты Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.

Футбол Валенсия — Вильярреал 2:0 В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Вильярреале, «Валенсия» добилась выездной победы со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла «Валенсия».

Политика Зеленский высказался о своем отношении к Бандере Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.

Политика Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".

Политика Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину» Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".