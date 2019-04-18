Политика
В США опубликовали доклад МюллераТАСС 12:30
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Документ размещен на сайте ведомства.
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После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.
— Уильям Барр, американский политикИнфо24 10:15
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