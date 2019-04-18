В США опубликовали доклад МюллераТАСС 12:30

У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию. В любом случае, никогда не было и никогда не будет.

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Документ размещен на сайте ведомства.

Космос Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.

Наука Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.

Путешествия Россиян в земляках за границей больше всего раздражает любовь к спиртному - исследование Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Общество Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Политика Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку» Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Происшествия Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Происшествия Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.

Транспорт Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Общество Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Политика Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».

Интернет Легендарное приложение BlackBerry Messenger будет закрыто в конце мая Компания BlackBerry объявила о том, что закрывает своё легендарное приложение BlackBerry Messenger для потребителей.

Политика Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Политика Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.

Происшествия В Германии создан браслет, способный выявлять наркотики в напитках Разработка браслета, способного выявлять наркотики в напитках, стало проектом немецкого стартапа Xantus, о котором пишет газета Handelsblatt.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Происшествия Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.

Общество Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.

Общество Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.

Авто Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».

Общество Водка в России оказалась нелегальной на треть Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.