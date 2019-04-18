Политика
В США опубликовали доклад МюллераТАСС вчера в 12:30
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Документ размещен на сайте ведомства.
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У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию. В любом случае, никогда не было и никогда не будет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform вчера в 12:16
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Кино
Названы самые провальные российские фильмы
По данным специалистов, самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя. От Фонда кино он получил 280 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:47
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации
Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Технологии
Сбербанк показал виртуальную телеведущую
По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Демократы заявили об искажении генпрокурором США доклада Мюллера
Руководитель специального комитета по разведке Палаты представителей США и конгрессмен- демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что генпрокурор Уильям Барр в своем мартовском отчете некорректно отобразил положения доклада спецпрокурора Мюллера.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России появятся частные кладбища, пишут СМИ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заканчивает работу над новым законом "О похоронном деле", согласно которому в стране появятся частные кладбища, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов России
Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Кино
Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда
Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430
Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ изменился после реставрации
В Москве завершили реставрацию фонтана «Каменный цветок», сообщил журналистам Александр Урбанский, куратор реставрационных работ.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Никита Михалков: «Учусь ходить»
Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30