Политика

В США опубликовали доклад МюллераТАСС вчера в 12:30

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Документ размещен на сайте ведомства.
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Дональд Трамп
У меня хороший день: ни сговора, ни создания препятствий правосудию. В любом случае, никогда не было и никогда не будет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewInform вчера в 12:16

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Минюст США опубликовал сегодня полный отчет о расследовании Боба Мюллера

Эхо Москвывчера в 17:00

Сговор, которого не было: Как Мюллер за два года не дошел до России

Царьградвчера в 18:30

Трамп положительно оценил результаты расследования Мюллера

Красная веснавчера в 13:30

Доклад Мюллера. Главное

РБКвчера в 15:13

Трамп пытался отстранить Мюллера от расследования дела о России

Вести.Ruвчера в 12:30

Демократы будут добиваться передачи конгрессу полной версии доклада Мюллера

Интерфаксвчера в 15:21

Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера

РИА Новостивчера в 08:46
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Кино

Названы самые провальные российские фильмы

По данным специалистов, самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя. От Фонда кино он получил 280 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:47
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Авто

Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину

Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации

Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Технологии

Сбербанк показал виртуальную телеведущую

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, уже сложно кого-то удивить виртуальными 3D-моделями, которые активно применяются в сферах кино, компьютерных играх.
Обновлено вчера в 10:32
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Путешествия

Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей

Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 04:15
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Демократы заявили об искажении генпрокурором США доклада Мюллера

Руководитель специального комитета по разведке Палаты представителей США и конгрессмен- демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что генпрокурор Уильям Барр в своем мартовском отчете некорректно отобразил положения доклада спецпрокурора Мюллера.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

В России появятся частные кладбища, пишут СМИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заканчивает работу над новым законом "О похоронном деле", согласно которому в стране появятся частные кладбища, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов России

Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Кино

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты

Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430

Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ изменился после реставрации

В Москве завершили реставрацию фонтана «Каменный цветок», сообщил журналистам Александр Урбанский, куратор реставрационных работ.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Никита Михалков: «Учусь ходить»

Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено вчера в 12:45
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
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