Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в СирииРоссийская газета 04:53
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
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Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
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В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
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Космос
Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу
Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
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Армия и оружие
В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»
Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
Обновлено в 03:18
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома
Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Подлодка «Старый Оскол» вернулась с учений
В указанных районах моря подводники выполнили учебные задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»
По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Мельгарехо получил мышечную травму в сборной Парагвая
Перед игрой Мельгарехо получил мышечную травму правого бедра. 28-летний полузащитник сегодня вернётся в расположение «Спартака».
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала трогательное фото с первенцем и своей мамой
Фотомодель Виктория Лопырева по сей день скрывает личность отца первенца, которого родила в 35 лет.
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Общество
Козерогам улыбнется удача в финансовом плане, а Водолей уедет на море
В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры
Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено вчера в 04:48
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40