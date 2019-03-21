В США оценили видео с российским Су-35С в СирииРоссийская газета 04:53

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

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