Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57Известия 00:59
F-15C составляют половину всех истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, однако вскоре самолеты этого типа, вероятно, спишут из-за возраста. В то же время новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению.
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