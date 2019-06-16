Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57Известия 00:59

F-15C составляют половину всех истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, однако вскоре самолеты этого типа, вероятно, спишут из-за возраста. В то же время новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению.
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В США оценили шансы F-15C в бою против Су-57

Взгляд.ру04:44

В США сравнили американские и российские истребители

News.ru07:26

В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C

Lenta.ru03:06

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Life.ru02:39

National Interest оценил шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Газета.Ru01:42

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

РЕН ТВ01:41

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Известия00:59
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Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Общество

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Энергетика

Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов

Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов В преддверии годовых собраний акционеров многие публичные компании включились в дивидендную гонку.
Обновлено в 04:00
Политика

Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему

Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Кино

Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино

Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.
Обновлено в 06:07
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Подмосковье сгорел рейсовый автобус

Обновлено в 06:18
Происшествия

Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке

Обновлено в 05:58
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Футбол

Защитник «Шахтёра» Ордец может перейти в московское «Динамо»

Обновлено в 06:21
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Авто

Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу

В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Здоровье

В каких продуктах скрываются смертельно опасные трансжиры

В 90-х медики выяснили, что такой продукт провоцирует появление вредного холестерина. Трансжиры уносят полмиллиона жизней ежегодно.
Обновлено в 07:10
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