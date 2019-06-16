В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57Известия 00:59

F-15C составляют половину всех истребителей, стоящих на вооружении ВВС США, однако вскоре самолеты этого типа, вероятно, спишут из-за возраста. В то же время новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению.

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Общество Ученые выяснили всю правду об активированном угле Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.

Политика Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20 Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Энергетика Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов В преддверии годовых собраний акционеров многие публичные компании включились в дивидендную гонку.

Политика Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Политика Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Кино Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Единоборства Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.

Общество В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

Происшествия Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Политика Трамп призвал сменить мэра Лондона Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Общество В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.

Авто Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.