Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАГазета.Ru 14:16

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения. В настоящее время российские разработчики еще создают летательный аппарат.
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

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NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

RT на русском12:58

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

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В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

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На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии, в настоящий момент отражают атаку предположительно беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками.
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