Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения. В настоящее время российские разработчики еще создают летательный аппарат.

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

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