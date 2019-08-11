Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАГазета.Ru 14:16
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения. В настоящее время российские разработчики еще создают летательный аппарат.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:28, Вашингтон
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
Обновлено в 13:37
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:16
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина появился на свет 18 августа прошлого года.
Обновлено в 11:50
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановили поклонники
Поклонники Ольги Буровой нарисовали большие растяжки и поджидали певицу на трассе, ведущей в Адлер.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье
Как не навредить себе странными косметическими процедурами
Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк
Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим
ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии, в настоящий момент отражают атаку предположительно беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Эти 8 лекарств должны быть в доме каждого волгоградца
У себя дома не обязательно создавать целый аптечный пункт, достаточно завести небольшую коробочку с самым необходимым, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 12:39