Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

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