Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДАРоссийская газета 08:12

Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.
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В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

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National Interest дал оценку российскому бомбардировщику ПАК ДА

Газета.Ru11:11

«Шестое поколение»: NI оценил российский бомбардировщик ПАК ДА

РИА Новости10:50

В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

Взгляд.ру08:57

В США оценили перспективный бомбардировщик 6 поколения из России

РЕН ТВ10:19

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

The National Interest оценило ход работы над бомбардировщиком ПАК ДА

ПолитРоссия09 августа в 13:41
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В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
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Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
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Названы доходы российских блогеров.
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Происшествия

На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией

На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

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Политика

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
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Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении

Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
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Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге

Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
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Человек погиб после обрушения в шахте Якутии

Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
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Происшествия

На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек

Обновлено в 09:10
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В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
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Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

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Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
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«Спартак» хочет купить опорника «Ниццы» за €9 млн

Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport.
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Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря

Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.
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Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

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«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ

В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве

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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
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Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции

На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
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