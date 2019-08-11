Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Отмечается, что бомбардировщик поступит на службу в кратчайшие сроки, что «поразительно».

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

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