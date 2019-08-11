Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДАИзвестия 10:35

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Отмечается, что бомбардировщик поступит на службу в кратчайшие сроки, что «поразительно».
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Газета.Ru14:16

NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

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СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

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«Шестое поколение»: NI оценил российский бомбардировщик ПАК ДА

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В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

Взгляд.ру08:57

ПАК ДА: будущего главного «стратега» России туполевцы создают по американскому стандарту

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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Собравшиеся с раннего утра на Храмовой горе около 60 тысяч мусульман, преимущественно палестинцев, откликнувшихся на призыв "защитить Аль-Аксу", вступили в стычки с полицией.
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