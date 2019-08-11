Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДАИзвестия 10:35
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Отмечается, что бомбардировщик поступит на службу в кратчайшие сроки, что «поразительно».
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Общество
Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено в 03:44
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол
Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»
Болельщики "Пари Сен-Жермена" выкрикивают оскорбления в адрес форварда команды Неймара на матче чемпионата Франции по футболу с "Нимом", сообщает L'Equipe.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено в 06:01
Путешествия
Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45
Экономика
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное
Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10
Футбол
Эксперт: Арбитр Мешков ошибочно не поставил пенальти в ворота «Сочи» в матче с ЦСКА
Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был назначить 11-метровый удар в ворота сочинцев в концовке встречи.
Обновлено в 14:40
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей России
Портал «АВТОСТАТ» составил рейтинг самых востребованных китайских моделей авто на основе данных о продажах в России за первое полугодие 2019 года.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Лилль» обыграл «Нант» в первом матче сезона
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Лилль" обыграл "Нант" на своем поле со счетом 2:1. Напомним, что в прошлом сезоне "доги" финишировали вторыми в лиге 1. Чемпионат Франции.
Обновлено в 11:04
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Авто
Toyota разработала систему, помогающую не спутать газ с тормозом
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:20
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Единоборства
13-летний украинец стал самым юным чемпионом Европы в прыжках в воду
Украинский прыгун в воду Алексей Середа стал самым юным прыгуном в воду, завоевавшим золото чемпионата Европы.
Обновлено в 14:49
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек
Собравшиеся с раннего утра на Храмовой горе около 60 тысяч мусульман, преимущественно палестинцев, откликнувшихся на призыв "защитить Аль-Аксу", вступили в стычки с полицией.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Сити» показал эффектную обработку мяча от Зинченко
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал эффектный прием мяча на одном из тренировочных занятий команды.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41