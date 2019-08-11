Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДАИзвестия 10:35

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Отмечается, что бомбардировщик поступит на службу в кратчайшие сроки, что «поразительно».
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Газета.Ru14:16

NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

RT на русском12:58

«The National Interest»: российские системы ПВО полностью бесполезны против Израиля

Avia.pro02:51

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Реальное время03:24

«Шестое поколение»: NI оценил российский бомбардировщик ПАК ДА

РИА Новости10:50

ПАК ДА: будущего главного «стратега» России туполевцы создают по американскому стандарту

Свободная Пресса02:18
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

В ЛНР заявили о грабежах бойцов ВСУ из-за отсутствия продобеспечения

Обновлено в 15:44
Футбол

Сёмин прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:49
Происшествия

Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Политика

Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол

Рашид Рахимов: «„Ахмат“ провел очень плохой первый тайм»

Обновлено в 16:51
Футбол

Миладинович: не думаю, что это пенальти

Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Политика

Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССР

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Денм строителя, в котором также заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Политика

Болтон направляется с визитом в Великобританию

Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 15:58
Здоровье

Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы

Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза

Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта

Знаменитый французский актер Ален Делон, перенесший инсульт, идет на поправку.
Обновлено в 16:45
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

Обновлено в 06:07
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Происшествия

В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ

По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты

Huawei представил свою операционную систему Harmony OS

Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено 09 августа в 07:08
Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Воронежской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека

Два человека погибли, еще два пострадали при столкновении четырех транспортных средств на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 16:19
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