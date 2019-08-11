Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАLenta.ru 12:00

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Газета.Ru14:16

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Реальное время03:24

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

РИА Новости10:50

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

RT на русском12:58

«The National Interest»: российские системы ПВО полностью бесполезны против Израиля

Avia.pro02:51

ПАК ДА: будущего главного «стратега» России туполевцы создают по американскому стандарту

Свободная Пресса02:18
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

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Политика

Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
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Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
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Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
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Общество

Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено в 23:26
Космос

Жители Флориды напугались вторжения инопланетян

Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек

По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено в 22:00
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 22:19
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Страдающий диабетом фигурант дела о беспорядках освобожден из ИВС

Тринадцатый фигурант дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев освобожден из изолятора временного содержания, так как срок его задержания истек.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Общество

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено в 14:00
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем

«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 07:56
Политика

Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
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«Интер» хочет подписать Ракитича, «Барселона» требует €50 млн

Обновлено в 09:11
Путешествия

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
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Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Обновлено вчера в 21:42
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
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