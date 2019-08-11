Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАLenta.ru 12:00

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
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В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

RT на русском12:58

NI оценил бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

РИА Новости10:50

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Газета.Ru14:16

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

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«The National Interest»: российские системы ПВО полностью бесполезны против Израиля

Avia.pro02:51

ПАК ДА: будущего главного «стратега» России туполевцы создают по американскому стандарту

Свободная Пресса02:18
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
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Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Уилер после 25 лет брака решила развестись с мужем из-за постоянных измен Бориса Джонсона.
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Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Экономика

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»

Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Федеральное правительство должно непременно принять предложение Вашингтона и обсудить с США план вывода войск, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31

Обновлено в 03:21
Экономика

Экспорт пшеницы из России начал ускоряться

Обновлено в 21:28
Космос

Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку

Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия

На Урале нашли свалку уголовных дел

Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.
Обновлено в 12:30
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России

Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Обновлено в 19:24
Здоровье

Тверские блоги: зожники, намордники, псевдопатриоты и «олбанский» язык

Эксперты в своей отрасли и колумнисты "МК в Твери" привычно рассуждали об актуальных и волнующих их темах.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС

Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Авто

В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Хоккей

Голкипер юниорской сборной России: «Перед турниром говорили, что нужно сделать историю. Наша победа важна с точки зрения всего российского хоккея»

Перед турниром говорили внутри команды, что Глинку давным-давно никто не выигрывал, что надо ехать и делать историю.
Обновлено в 17:42
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