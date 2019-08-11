Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАLenta.ru 12:00
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком
Напомним, как писал сайт kp.ru, Марина Уилер после 25 лет брака решила развестись с мужем из-за постоянных измен Бориса Джонсона.
Обновлено в 19:42
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Федеральное правительство должно непременно принять предложение Вашингтона и обсудить с США план вывода войск, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31
Обновлено в 03:21
Экономика
Экспорт пшеницы из России начал ускоряться
Обновлено в 21:28
Космос
Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку
Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия
На Урале нашли свалку уголовных дел
Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции.
Обновлено в 12:30
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России
Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Здоровье
Тверские блоги: зожники, намордники, псевдопатриоты и «олбанский» язык
Эксперты в своей отрасли и колумнисты "МК в Твери" привычно рассуждали об актуальных и волнующих их темах.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Хоккей
Голкипер юниорской сборной России: «Перед турниром говорили, что нужно сделать историю. Наша победа важна с точки зрения всего российского хоккея»
Перед турниром говорили внутри команды, что Глинку давным-давно никто не выигрывал, что надо ехать и делать историю.
Обновлено в 17:42