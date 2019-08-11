Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

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