Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАLenta.ru вчера в 12:00

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
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СМИ США назвали новый российский бомбардировщик самолетом «шестого поколения»

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