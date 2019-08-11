Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАLenta.ru вчера в 12:00
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Реальное времявчера в 03:24
«The National Interest»: российские системы ПВО полностью бесполезны против Израиля
Avia.proвчера в 02:51
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Обновлено вчера в 14:34
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 15:28
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком в Кемеровской области.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Новгородской области размыло четыре участка дорог
Сегодня, 9 августа, в Новгородской области из-за подтоплений произошло разрушение дорожного полотна на четырех участках дорог, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Обновлено 09 августа в 22:39
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Курбан-байрам в Москве: тысячи мусульман пришли на праздничную молитву
Тысячи людей собрались у главной столичной святыни, чтобы совершить праздничный намаз.
Обновлено вчера в 03:08
Авто
АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска
В понедельник, 12 августа, АвтоВАЗ возобновил свою работу после летнего корпоративного отпуска, который начался 22 июля.
Обновлено в 01:03
Общество
В России затруднят заключение сделок с недвижимостью по электронной подписи
«В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Челси»
Обновлено вчера в 13:22
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
Обновлено в 00:07
Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар
Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено вчера в 06:00