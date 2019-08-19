Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Транспорт
В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет
Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В освидетельcтвовании виновника ДТП на Малышева нашли ошибки
Медицинское освидетельствование Владимира Васильева, устроившего ДТП на Малышева-Московской, содержит ошибки.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Политика
Трамп заявил о нежелании больше вести дела с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 год с 38 до 32-33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39