Армия и оружие

В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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