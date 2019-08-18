Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Политика
Трамп назвал «очень хорошими» переговоры с талибами
Переговоры Вашингтона с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) идут очень хорошо, заявил журналистам в воскресенье, 18 августа, американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
Обновлено вчера в 18:38
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит Конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 Конституции.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
В Турции смещены мэры курдских городов: подозреваются в «терроризме»
Власти Турции сегодня, 19 августа, сместили со своих постов прокурдских мэров трёх городов на юго-востоке страны.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве
В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Здоровье
На Кубани профилактические осмотры прошли более 700 тысяч детей
В прошлом году закупили почти 500 единиц медоборудования в детские поликлиники, еще 329 планируется поставить в этом году Профилактические осмотры на Кубани прошли более 700 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:25
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
СМИ узнали о планах Росатома присоединиться к проекту АЭС в Болгарии
Принять участие в конкурсной процедуре по выбору инвестора для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Белене» в Болгарии выразили пять компаний, в их числе российская госкорпорация «Росатом».
Обновлено в 02:46
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками прошлого сезона были Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33