с чего всё началось

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.

Армия и оружие Беженцы в палаточном лагере на севере Хамы рассказали об условиях жизни Живущие в стихийном палаточном лагере на севере сирийской провинции Хама беженцы рассказали журналистам об условиях проживания.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Политика Миллиардер заявил о выводе Порошенко миллиардов долларов Американский миллиардер заявил об афере Порошенко с выводом 8 млрд долларов за границу.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Гаджеты Представлена «умная» домашняя экосистема от LG в партнерстве с LUMI Компания LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании с LUMI United Technology, работающей в сфере Интернета вещей (IoT) и решений для «умного» дома.

Политика Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2» Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассказала, что мечтает купить квартиру в центре столицы Телеведущая Алена Водонаева на своей странице в соцсети рассказала, что мечтает переехать в новую квартиру в центре Москвы.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

Общество Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.

Политика Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Футбол «ПСЖ» проиграл «Ренну» во втором туре чемпионата Франции В матче 2-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" уступил "Ренну" со счетом 1:2. Игра прошла в Ренне на стадионе "Стад де ла Рут де Лорьян".

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.

Политика Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.

Общество Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном «Александр Рогоцкий» Новейшее гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, пополнило состав Тихоокеанского флота, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Происшествия ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.

Политика Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.

Политика СМИ назвали главных стран-должников России Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.

Единоборства Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.