Армия и оружие

В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Адмирал оценил американское сравнение флотов России и США

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В Черногории порядка 10% игроков имеют признаки зависимости

По данным Управления и контроля над азартными играми, на сегодняшний день в Черногории работает 16 компаний, которые занимаются организацией спортивного беттинга.
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Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
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Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
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Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
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Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
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Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 02:49
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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

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Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и более 20 человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в индийском штате Махараштра.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Политика

Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу

Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В ДНР обстрелами ВСУ повреждены два дома

Два дома и хозяйственная постройка были повреждены накануне в прифронтовой Горловке и в селе Коминтерново на юге ДНР в результате попадания взрывоопасных предметов.
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Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
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Энергетика

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии

Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Общество

Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму

Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
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