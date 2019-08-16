Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия вчера в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Политическая Экспертиза16 августа в 08:19
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
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На могиле Веры Глаголевой установили памятник
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Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
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Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
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Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
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Киберспорт
Степан Шульга станет ведущим пост-шоу на The International 2019
Киберспортивный ведущий Степан Шульга в своем телеграм-канале рассказал, какую роль будет выполнять в освещении The International 2019 по Dota 2. В дни плей-офф он станет ведущим нового русскоязычного шоу, которое будет выходить в эфир после завершения всех матчей.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Казахстане за сутки произошли три землетрясения
Обновлено в 01:18
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено 16 августа в 16:35
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено 16 августа в 06:18
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт
Тайфун «Кроса» в Приморье затопил 17 дорог
Тайфун «Кроса», прошедший в Приморье принес 70 процентов месячной нормы осадков. В результате частично затопленными оказались 17 дорог.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Опубликованы CAD-рендеры нового смартфона Xiaomi, это может быть Mi 9S
Ну а самым ожидаемым флагманом Xiaomi является Mi 9S. Схожесть рендеров с реальным Mi 9 только подтверждает это предположение.
Обновлено вчера в 01:53
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
Назван ТОП-5 крутых кроссоверов за 500 тыс. рублей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных авто составили ТОП-5 крутых кроссоверов, не утративших еще солидности, которые можно купить за 500 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44