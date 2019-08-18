Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском
Обновлено вчера в 22:12
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем.
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Происшествия
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено вчера в 00:46
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать натуральный майонез
Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 °С и не выше 18 °С. Не допускается хранение майонезов и майонезных соусов на прямом солнечном свету, - отмечает Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.
Обновлено в 01:00
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Гаджеты
В новых Apple Watch 5 будет корпус из керамики и титана
Журналистами озвучена новая информация относительно часов Apple Watch Series 5. Во всемирной паутине появилась информация, которая касается материалов используемых для изготовления корпуса данного устройства.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
Медики рассказали, кому противопоказан чеснок
Всем известна польза и антибактериальные свойства чеснока, но врачи предупреждают, что некоторым людям он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.
Обновлено 17 августа в 22:42
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram от посторонних
Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.
Обновлено 17 августа в 10:35