Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Здоровье Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу, чтобы люди постоянно вводили её в рацион.

Авто Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Шоу-бизнес Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу» Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.

Происшествия У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.

Теннис Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).

Политика В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Политика Порошенко назвал «страхи» России В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Экономика Повышение пенсионного возраста это только начало По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Происшествия Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.

Здоровье Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.

Авто УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями Участники сообщества УАЗ, напомнили о специальном автомобиле для поиска мин. Эта машина предназначена для поиска противотанковых и противопехотных мин. На базу УАЗ-469 установлен ДИМ (Дорожный индукционный миноискатель).

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Политика Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.