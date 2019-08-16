Армия и оружие

В США оценили развитие российского флотаИзвестия вчера в 19:40

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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The National Interest сравнил возможности флота России и США

URA.Ruвчера в 22:58

В США оценили развитие российского флота

РИА Новостивчера в 23:16

США оценили компактный и «зубастый» флот России

Утро.ruвчера в 03:18

Эксперты США оценили развитие военно-морского флота Российской Федерации

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В США оценили развитие российского флота

Известиявчера в 19:40

The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

РБКвчера в 22:08

National Interest оценил быстрое развитие российского флота

Политическая Экспертиза16 августа в 08:19
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Здоровье

Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу

Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу, чтобы люди постоянно вводили её в рацион.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Московская школьница узнала о беременности во время родов

Обновлено вчера в 20:29
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения

Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 6-го тура чемпионата России

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 09:31
Теннис

Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Порошенко назвал «страхи» России

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено вчера в 03:08
Экономика

Повышение пенсионного возраста это только начало

По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Общество

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 15:53
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Обновлено вчера в 21:36
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено 16 августа в 07:40
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено 15 августа в 05:16
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями

Участники сообщества УАЗ, напомнили о специальном автомобиле для поиска мин. Эта машина предназначена для поиска противотанковых и противопехотных мин. На базу УАЗ-469 установлен ДИМ (Дорожный индукционный миноискатель).
Обновлено вчера в 08:34
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь

Обновлено 15 августа в 06:36
Здоровье

Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
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