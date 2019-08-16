Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия вчера в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Политическая Экспертиза16 августа в 08:19
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу
Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу, чтобы люди постоянно вводили её в рацион.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено вчера в 20:29
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения
Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 11:05
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче 6-го тура чемпионата России
Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 09:31
Теннис
Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено вчера в 03:08
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Общество
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 15:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено вчера в 21:36
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено 16 августа в 07:40
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
Участники сообщества УАЗ, напомнили о специальном автомобиле для поиска мин. Эта машина предназначена для поиска противотанковых и противопехотных мин. На базу УАЗ-469 установлен ДИМ (Дорожный индукционный миноискатель).
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34