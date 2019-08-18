Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.

Происшествия В Карпатах погиб известный румынский альпинист Румынский альпинист Жолт Терек погиб в карпатском горном массиве Фэгэраш (уезд Сибиу).

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Политика СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.

Общество Жители Сочи опубликовали видео затопленного города Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.

Происшествия Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.

Шоу-бизнес Екатерина Климова выложила видео с поющей младшей дочкой Российская актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети опубликовала видео с младшей трехлетней дочерью Беллой.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».

Политика Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым» Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".

Происшествия Ливень затопил красноярский ТЦ «Мега» Во время ливня, который обрушился на Красноярск вечером 18 августа, водой залило торговый центр «Мега» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 27.

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Происшествия У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.