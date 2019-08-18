Армия и оружие
В США оценили развитие российского флотаИзвестия 17 августа в 19:40
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest. Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
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Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
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По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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В Карпатах погиб известный румынский альпинист
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Политика
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Отношения США и Германии находятся "на дне" из-за разногласий по ряду вопросов между сторонами.
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Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье
Фасоль улучшает состояние сердца и помогает худеть
Обновлено 17 августа в 10:36
Общество
Жители Сочи опубликовали видео затопленного города
Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском
Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова выложила видео с поющей младшей дочкой
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Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Политика
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Обновлено 17 августа в 11:42
Происшествия
Ливень затопил красноярский ТЦ «Мега»
Во время ливня, который обрушился на Красноярск вечером 18 августа, водой залило торговый центр «Мега» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 27.
Обновлено вчера в 23:50
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
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Происшествия
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков
У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.
Обновлено вчера в 04:38
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